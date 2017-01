Giulia Calcaterra, scollatura mozzafiato al party di Natale

10:12 - Il look perfetto per una cena prenatalizia? Prendete spunto dall'ex velina bionda Giulia Calcaterra che, invitata a una festa per Natale insieme all'amica Margherita Zanatta, ha sfoggiato un abito dalla scollatura molto profonda che lasciava in vista il décolleté. Autoscatti e pose ammiccanti per le due, senza dimenticare un bacio d'auguri.

Giulia è solita stupire con le sue mise provocanti e sensuali. Capelli biondissimi sciolti lungo le spalle, trucco e parrucco e un outfit perfetto per sedurre. Ha scelto un abito nero, ma esageratamente scollato fino all'ombelico. Nessuno scandalo, ma tanta provocazione per la bella Giulia, che nelle ultime foto postate su Instagram si è mostrata a letto... con un amico.