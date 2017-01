Giulia Calcaterra e Primo Reggiani, amore in corso

09:31 - Sul bancone di Striscia non balla più, ma in amore è nel pieno di un "pas de deux" di passione. Giulia Calcaterra, l'ex velina bionda ha perso il lavoro, ma ha trovato l'amore e farebbe adesso coppia fissa con l'attore Primo Reggiani, tra i protagonisti dell'ultimo film di Federico Moccia, "Universitari" e ex di Martina Stella.

L'attore romano, lanciato dalla serie R.I.S. e la Calcaterra si frequentano da un po', stando alle indiscrezioni dei settimanali di gossip, facendo spola tra Roma e Milano e sembrano molto affiatati, al punto che il settimanale Chi dà per ufficiale la nascita della nuova coppia. Dopo la "cacciata" da Striscia Giulia si è messa alla ricerca di un nuovo lavoro e si è iscritta nuovamente all'università (facoltà di Design). Per ora non ha trovato ancora un nuovo lavoro, ma un "universitario" celebre e chissà che non sia il "bancone" giusto, per dare un'occhiatina anche al mondo del cinema e far carriera...