Giulia Calcaterra è andata... in bianco

10:51 - Giulia Calcaterra va in .. bianco e cambia look. L'avevamo lasciata bionda in mezzo ad altre due bionde, le amiche Guendalina Canessa e Karina Cascella, la ritroviamo bianca...neve, senza veli in un letto tutto viola.

"Whitenight" cinguetta postando lo scatto in cui si mostra distesa in un letto con i lunghi capelli bianchissimi sciolti sul cuscino viola. Nella foto precedente rieccola dal parrucchiere in fase di colorazione con la plastica ancora in testa: "Tempesta" scrive l'ex velina suscitando un bel clamore tra i suoi followers che commentano. "Oddio ma allora lo hai fatto davvero?" oppure. "Sei davvero una bomba ad orologeria" e ancora "Poveri capelli" e "Sei una matta!".



A cosa si riferisca la tempesta di cui iscrive la Calcaterra, se solo all'acconciatura o a qualcosa d'altro non è ancora chiaro. ma in uno scatto ancora precedente ecco la velina, ancora bionda, seduta in un bar, lo sguardo triste e gli occhi fissi sul cellulare. "Oggi va così. Domani non so" cinguetta malinconica. E dalla palestra, dove Giulia si fa fotografare intenta a fare addominali laterali, pancino scoperto e curve sexy in vista, rieccola ancora catalizzata dal cellulare: "Stai tornando lo so".



Chi sia l'interlocutore telefonico capace di rapire così la sua attenzione e renderla così malinconica non ci è dato di saperlo. Qualche settimana fa i gossip la davano in love con Primo reggiani, che però qualche giorno fa è stato pizzicato in atteggiamenti affettuosi con un'altra velina, sempre bionda, Costanza Caracciolo... Il giallo s'infittisce, ma dietro ai capelli bianchi potrebbe esserci anche una delusione d'amore...