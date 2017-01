Giulia Calcaterra, buonanotte col trucco!

10:41 - “Buonanotte, un bacio” cinguetta la ex velina bionda Giulia Calcaterra, mostrandosi in un autoscatto social perfettamente truccata e vestita. Stesa sul letto Giulia è solita lanciare messaggi notturni ai suoi followers. Difficile credere però che sia pronta per la nanna, visto che gli occhi appaiono ben sottolineati dal make up e gli abiti a tutto fan pensare fuorché a un pigiama.

Ammicca, sorride oppure strizza gli occhi. Sembra sia pronta a dormire, ma Giulia saluta i suoi fan che la seguono via social con messaggini della buonanotte e foto dolci e romantiche dalla camera da letto.