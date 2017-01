Gisele Bundchen torna in passerella

12:15 - Gisele Bundchen è tornata. Dopo due anni di assenza, calca le passerelle di San Paolo per la settimana della moda in Brasile e tutti impazziscono per lei. La top oscura tutte le altre modelle e con la sua classe, eleganza, perfezione si riconferma regina delle sfilate. Basta un ventre scoperto o un top dallo scollo vertiginoso sul décolleté per far tremare i fan. Seguitissima anche sui suoi profili social, la top sorride e ringrazia.

Da diverso tempo non calcava le passerelle, forse per questo ha avuto bisogno di una preghiera di meditazione per concentrarsi e dare il meglio di sé prima di tornare sotto i riflettori. Così su Instagram mostra una sua foto con le mani giunte. Poi si impadronisce dei flash e, a sfilata conclusa si rilassa con un sorriso ai followers in delirio.