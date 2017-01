Gisele Bundchen, scatti tra le lenzuola

10:53 - Gisele Bundchen in lingerie è sempre uno spettacolo. La modella più pagata nel mondo si è guadagnata l'ennesima copertina di Vogue Brasile. In biancheria intima e tra le lenzuola, la splendida mannequin è stata immortalata dall'obiettivo di Giampaolo Sgura.

Le lenzuola sono il leit motiv di questo servizio fotografico che fa vedere la modella brasiliana sempre a letto, come nei sogni dei molti ammiratori. Sdraiata a pancia sotto con addosso intimo in pizzo nero, Gisele mostra la curva perfetta del suo fondoschiena. Con una t-shirt casual, invece, fa intravedere il reggiseno e mostra lo slip. In un'altra posa seduttiva, indossa un completino intimo con una vestaglia completamente aperta.