Gisele Bundchen, mamma e super diva

11:31 - Bella la vita delle mamme super dive... multitasking. Mentre allatta in accappatoio la piccola Vivian, la sua secondogenita di un anno, Gisele Bundchen si "abbandona" alle cure di truccatori e parrucchieri: "Cosa farei senza questo ‘team bellezza’ dopo 15 ore di volo e solo 3 di sonno?" cinguetta postando lo scatto la splendida modella brasiliana e ringraziando tutti.

Mamma premurosa ed attenta, anche quando lavora Gisele non si separa mai dai suoi bambini, Vivian, 1 anno e Benjamin di 4, avuti dal marito Tom Brady. Una super mamma e una super diva dall'irresistibile bellezza. Il team di truccatori la sta preparando per un evento a cui ha partecipato pochi giorni fa quando ha presenziato alla presentazione di un nuovo prodotto del brand Oral B, in veste di madrina. E il risultato del lavoro è stato davvero da applauso. Non che la top brasiliana abbia bisogno di trucco e parrucco o strani artifici per lasciare tutti a bocca aperta. Ma in quell'occasione la splendida modella in mini abito argentato con scollatura mozzafiato e le sensuali gambe in bella vista è stato davvero uno spettacolo da capogiro.