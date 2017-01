Gisele Bundchen, corpo perfetto in due pezzi

11:15 - Solo pochi giorni fa l'avevamo lasciata a New York mentre incantava i fotografi con la sua scollatura vertiginosa ma Gisele Bundchen, tra uno shooting e un evento, si è già concessa qualche giorno di vacanza. Eccola mentre sfoggia un bikini mozzafiato che sottolinea la sua statuaria bellezza. Gambe lunghissime e un due pezzi che esalta le sue forme, la Bundchen sotto il sole di novembre è ancora più bella.

Gisele però non è da sola. Insieme a lei, a gustarsi gli ultimi raggi di sole c'è anche la sua splendida famiglia: sui social foto dolcissime li ritraggono tutti insieme accoccolati sulla sabbia. Sposata dal 2009 con il quarterback dei New England Patriots, Tom Brady, la coppia ha due bambini, Benjamin Rein e Vivian Lake.



Moglie, mamma, stilista e modella, la Bundchen non si fa mancare proprio niente. E, a giudicare da questi scatti, non dimentica nemmeno i suoi fan, a cui regala istantanee da capogiro.