Giorgia Surina alle prese con un biondino

12:07 - Fede al dito sì, ma niente Nicolas Vaporidis nei paraggi. Così, per ovviare alla mancanza del marito, Giorgia Surina si fa accompagnare da un biondino misterioso. Lui, in un eccesso di galanteria, le porta addirittura la valigia. Da tempo si mormora che il suo matrimonio non proceda a gonfie vele anche se né lei né suo marito hanno mai confermato un'ipotetica crisi.

Vaporidis, intanto, sta debuttando a teatro con "Lo sfascio" e il titolo non è certo il migliore dei presagi. La Surina scongiura ogni segno di crisi commentando che il loro stare insieme è "una formula segreta che non so come funzioni, ma funziona" anche se poi non si fa mai vedere con lui. Il biondino, invece, l'ha scortata fin sotto casa.