Giorgia Palmas in bikini in Sardegna

12:20 - Panorama spettacolare sul bagnasciuga sardo dove Giorgia Palmas sfoggia il suo bikini d'autunno. Appena può la ex velina fugge a casa e posta immagini paradisiache. A settembre era insieme al suo Vittorio Brumotti, ora si fotografa da sola mentre guarda le onde. Intanto pochi giorni fa, pizzicata a Milano per un evento, la Palmas sfoggiava un brillocco al dito. Nozze in vista? Forse Giorgia sta pensando al matrimonio...

“Questo anello ha un valore triplo, quadruplo” ha spiegato la ex velina Vanity Fair che le ha chiesto il significato del brillante, mentre Brumotti ha confessato di volergliene regalare altri cento. Se questo non è amore...