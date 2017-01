Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, amore al bacio

11:34 - Galeotta fu la trasmissione "Paperissima Sprint", primo palcoscenico del corteggiamento serrato di Vittorio Brumotti nei confronti di Giorgia Palmas. Insieme ufficialmente dal 2012, i due sembrano godersi un'intimità piuttosto appartata: poche uscite mondane, poche paparazzate e poca attività sui social. Salvo poi postare foto dolcissime che testimoniano la continuità del loro amore.

Un bacio, un abbraccio, un gesto gentile. Insieme a sciare, a passeggiare, a camminare la coppia Palmas-Brunotti ha sicuramente un animo sportivo. Un bacio davanti al camino fa presagire una giornata passata sulla neve, una piccola avventura insieme per rafforzare la loro unione. Dal lavoro alle gite fuori porta, la coppia passa moltissimo tempo insieme, complice la presenza della piccola Sofia, figlia della showgirl e del calciatore Davide Bombardini.



Quando Brumotti non c'è la Palmas non si perde certo d'animo e sfoga tutta la sua energia in palestra. La maggior parte dei suoi selfie, infatti, sono davanti allo specchio della sala allenamento. Tuta da ginnastica e magliettina, la sarda sfoggia un fisico tonico, asciutto e sempre molto sensuale. I tempi di Striscia sono lontani ma lei sembra non risentirne affatto.