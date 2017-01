George Clooney, ritorno di fiamma?

10:51 - Scaduta... pardon... finita la storia d'amore con la wrestler Stacy Keibler, lo scapolo più ambito del globo, George Clooney, sembra essersi consolato tra le braccia di una ex. Si tratta della modella croata Monica Jakisic con cui si era già frequentato in passato e con la quale è stato "beccato" diverse volte da maggio.

I due non commentano, ma la scultorea Monica non fa che postare scatti su scatti di enormi mazzi di rose. Che il mittente sia proprio il bel George? In ogni caso, Clooney spicca per buon gusto, collezionando donne sempre stupende. La sua ex di casa nostra, Elisabetta Canalis, invece, scommette sulla simpatia facendosi vedere sempre più spesso col comico Maccio Capatonda.