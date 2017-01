George Clooney ricomincia da Amal

14:59 - Si chiama Amal Alamuddin ed è la nuova fiamma di George Clooney. Paparazzati all'uscita di un ristorante londinese, i due sono subito corsi in macchina per ripararsi dai flash. Non è sfuggita agli obiettivi però, la loro complicità. Occhi negli occhi e sorrisi a mille denti, George e Amal seduti vicini sembrano intendersi alla perfezione. Che sia la volta buona per lo scapolo d'oro?

Lei, avvocato dal fascino indiscutibile, specializzata in diritto internazionale e diritti umani, vanta tra i suoi amici personaggi dal calibro di Kofi Annan. Pare, infatti, che la sexy brunetta abbia usato soprattutto l'intelligenza per conquistare il difficile George.



Dopo la fine della storia con Stacy Keibler i rumors sui suoi nuovi flirt si erano sprecati. Prima il presunto riavvicinamento con l'ex croata Monika Jakisic poi l'insinuazione di una liason con Katie Holmes, ex moglie di Tom Cruise. George non si è nemmeno preoccupato di smentire, anzi. Si è limitato a rilanciare portando a cena l'unica che sembra aver fatto breccia nel suo cuore da latin lover: Amal.



Vero amore? Lo scopriremo tra due anni, durata massima delle love-story di George. Eppure, questa volta, qualcuno pronto a scommetterci c'è...