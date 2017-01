George Clooney, l'album del latin lover

13:10 - Cosa hanno in comune Stacy Keibler, Kelly Preston, Elisabetta Canalis e Lisa Snowdon? Sono state tutte fidanzate con il bellissimo George Clooney. Quello che inquieta è che per tutte sembra sia seguito lo stesso iter: amore, sfilate sul red carpet insieme, gita da innamorati sul lago di Como, crisi, separazione. Tempo previsto: due anni o poco più.

Una tempistica che ha scatenato molti commenti sui social, tanto da far coniare la sigla clo.clo.clo, ovvero il contratto a tempo determinato per fare le fidanzate del bel George. A riportarlo è il Corriere.it e, a ben pensarci, pare proprio una strategia funzionante. Dai tempi di Talia Balsam, unica fortunata ad avere l'onore di un matrimonio, seppur officiato da un Elvis a Las Vegas, l'attore americano sembra non trovare pace. Si sono sprecate le illazioni: è gay, non lo è, è difficile, non si vuole impegnare, ha troppe cose da fare, preferisce dedicarsi al lavoro.



Dovremmo chiederlo alle bellissime donne con cui si è fidanzato e ai loro, ipotetici, cuori spezzati: quel che è certo è che hanno goduto della luce riflessa del divo, raggiungendo così la popolarità. Due su tutte: la cameriera e spogliarellista Sarah Larson e la nostra Elisabetta Canalis, che tanto si è affezionata al mondo oltreoceano da essersi definitivamente trasferita lì a cercare fortuna. E l'affascinante Clooney cosa dice? Ad oggi, come sempre, si limita a sorridere e a glissare sulle domande troppo dirette, concentrandosi sulla sua carriera che, a differenza delle donne, dura da molto più di un biennio.