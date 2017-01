Francesco Monte è il nuovo manager di Cecilia Rodriguez

08:16 - Mossa strategica? Vero amore? Bisogno di condividere oppure, semplicemente, maggiore esperienza sul campo? Nessuno sa quale sia la vera ragione che ha spinto Cecilia Rodriguez a scegliere come suo manager il fidanzato Francesco Monte. Tant'è però che sarà lui a curare tutto il suo business: dalle serata alle sfilate, tutto passerà sotto l'occhio vigile dell'ex tronista.

Insieme da poco più di tre mesi, dopo aver scongiurato una convivenza tanto voluta dal lei e per niente da lui, Francesco ha deciso di stare vicino alla sua dolce metà in un altro modo. Alla fine è pur sempre una soluzione. In un modo o nell'altro la piccola Rodriguez è riuscita ad "incastrare" il suo bel tronista e, incurante delle critiche, posta foto della loro splendida love-story.



Monte, invece, è più discreto e, forse, anche più distaccato. Che stia già entrando nel ruolo di manager serio e risoluto? Oppure è semplicemente più riservato della caliente argentina? Per ora i fatti danno ragione a Ceci: lui alla fine è sempre al suo fianco. Poco importa il perché...