Francesca Testasecca si è fidanzata

09:40 - A darne la notizia "ufficiale" è stato il settimanale Chi che riporta la nascita di una nuova storia d'amore per Francesca Testasecca. L'ex Miss Italia e finalista di Ballando con le stelle, a quanto pare, si sarebbe da poco fidanzata con Mario Ermito, modello ed ex concorrente del Grande Fratello 12.

Ermito, un passato da calciatore e una fascia come "Modello più bello d’Italia" nel 2009, è riuscito a riportare il sereno nel cuore della Testasecca dopo la rottura con Samuel, il suo fidanzato storico. Lui, sguardo magnetico e fisico statuario, riesce a farla sorridere e lei, finalmente, sta tornando in forma dopo la cura ormonale che l'aveva fatta ingrassare più di 10kg. L'unica foto che li ritrae insieme è di un mese fa, in compagnia di un amico: loro, timidi, guardano in camera con gli occhi che brillano e sembrano nascondere un segreto bellissimo.



A giudicare dagli scatti social condivisi dall'ex Miss Italia, il suo corpo è ritornato ad essere un'esplosione di sensualità, come ai tempi del concorso di Salsomaggiore Terme. Sexy quanto basta per stuzzicare le fantasie, maliziosa al punto giusto quando, nell'ormai rinomato "selfie" scatta inquadrando abilmente il suo abbondante décolleté. Occhi da cerbiatto e sorriso ammaliante, la Testasecca sa come giocarsi le sue carte e dimostra di saper ancora provocare giocando con il suo ritrovato sex appeal.