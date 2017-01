Francesca Testasecca ritrova linea e sorriso

09:33 - Incoronata Miss Italia nel 2010, Francesca Testasecca era una reginetta sinuosa e bellissima: magra, alta, forme perfette e uno sguardo da lasciare senza fiato. A distanza di tre anni, di nuovo sul palco, l'ex reginetta sfoggia curve un pochino più arrotondate ma sempre molto sensuali. Nel mezzo una cura ormonale e l'aumento di peso, su cui molto si è detto senza mai sentire il parere della diretta interessata.

Ed è proprio Francesca che, su Oggi, racconta la sua verità: "Ho sentito tante, troppe bugie. In realtà io non ho mai sofferto di bulimia, né di depressione. Mai avuto disturbi alimentari. Se sono ingrassata è stato per un problema di salute che mi ha costretto a prendere farmaci con degli ormoni che mi hanno fatto 'lievitare'". Insomma, nessuna delusione d'amore né stress post-concorso, semplicemente un problema medico risolto.



Ora che è tornata alla sua taglia 42 Francesca si sente meglio anche se lei, di quei chili in più, non ne ha mai fatto un'ossessione. Con gli abiti sfoggiati in scena, tra i corpetti strettissimi sul suo décolleté prosperoso e gli spacchi generosi che lasciavano intravedere le gambe, la Testasecca ha dimostrato di essere ancora un concentrato di sensualità ed energia.