Francesca Fioretti, scatto esplosivo su Instagram

10:40 - Le mani sul volto a coprire una risata o forse uno sbadiglio e il florido seno in esplosione dalla tutina nera di licra. Francesca Fioretti posta su Instagram uno scatto intimo e molto sexy. Dopo il bacio saffico con Ariadna Romero a Pechino Express, la bella ex gieffina è tornata a casa. Ma le provocazioni continuano...

In attesa del principe azzurro la sensuale modella, ex fidanzata di Ferdi Berisa, ha infatti "giocato" la carta lesbo-chic con la cara amica e collega Ariadna Romero, stupendo tutti. Un bacio sulla bocca, la sera prima della finale, mentre era a letto con Ariadna.



Che però è felicemente sposata con il cestista Lorenzo Gergati. Amiche e complici per uno scherzo davvero riuscito. Adesso però Francy resta sola... Con un décolleté come il suo e le sue curve mozzafiato però non dovrebbe essere difficile trovare corteggiatori.. o corteggiatrici.