Flavia Pennetta tuba col fidanzato

13:40 - Flavia Pennetta, la tennista italiana più corteggiata da passerelle e tabloid, dopo aver vinto un torneo in Giappone, è paparazzata a Milano con il fidanzato Andrea Preti. Lui è uno dei modelli più richiesti del momento, nonché ex della showgirl Fiammetta Cicogna. I due hanno cenato al ristorante e, dopo una breve passeggiata vicini vicini, si sono rifugiati in albergo, lontano da sguardi indiscreti.

Flavia è sorridente accanto al suo Andrea e la coppia appare serena e affiatata. Non mancano i gesti teneri. Lui le mette una mano sulla spalla e lei si fa coccolare volentieri. Intanto, si incamminano verso l'hotel dove trascorreranno la notte insieme.