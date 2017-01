11:13 - Flavia Pennetta nel 2009 è diventata un sex symbol calandosi nel ruolo di modella. A Milano, la tennista brindisina ha sfilato in costume da bagno accanto ad altri volti noti come Belen Rodriguez e Laura Torrisi. L'occasione è stata la sfilata di "Pin Up". Due pezzi (anche se piuttosto castigato perché mitigato da un pareo in caso e un da un gonnellino nel secondo), zatteroni e via: con la sicurezza di una veterana.