Filippo Magnini: così ho riconquistato Federica Pellegrini

15:13 - "Diciamo che io mi sono dato parecchio da fare. Ho fatto molte mosse. E Federica me lo ha consentito”. Per la prima volta Filippo Magnini racconta al settimanale Oggi come ha riconquistato la Pellegrini. “Nel nostro rapporto io e lei siamo solo Filippo e Federica, non i campioni da copertina. Quella non è la nostra vita reale – dice - Mi piacerebbe molto diventare papà ma non so se sarei pronto. Certo, vorrei essere un babbo giovane”.

Magnini parla a ruota libera e si confessa: "Sono un uomo sentimentale, estroverso e compagnone. Amo la velocità e le auto, nel tempo libero mi piace cercare in Internet orologi vintage e auto d'epoca. Oppure giocare a poker texano". Lo allenerà il cugino Matteo Giunta e alla domanda se gli piacerebbe allenare in futuro la Pellegrini, lui scherza: “Non credo. Litigheremmo sempre perché siamo entrambi testardi”.



Infine un pizzico di romanticismo: “Credo nel matrimonio e mi piace l'idea della vita familiare. Arriverà al momento giusto”.