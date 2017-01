Federico Marchetti e Rachele Mura più innamorati che mai

12:14 - Si sono sposati da pochi mesi, dopo otto anni di fidanzamento, ma a vederli in questo bel servizio firmato Bruno Oliviero sembrano ancora due ragazzini al loro primo amore. E innamorati Federico Marchetti, capitano della Lazio e vice di Buffon in nazionale e la bella moglie Rachele Mura lo sono sicuramente tanto, come il primo giorno.

Eccoli teneramente abbracciati in questi scatti inediti fuori dal campo da calcio. La bella Rachele entra nella parte e "gioca" con l'obiettivo a fare la modella. Bella e sensuale, un fisico mozzafiato la splendida moglie del calciatore, che ha lavorato in televisione in "Dance It", "Sarabanda", "Quelli che il calcio" e "Le Iene", ha anche un passato da modella e in queste immagini mostra tutto il suo fascino, lo stesso che ha convinto il fotografo delle dive Oliviero a inserirla nel suo libro di fotografie dedicato alle più belle dello showbiz italiano... Del resto Rachele da anni è considerata non a caso una delle più affascinanti “wag” italiane. Con lei Marchetti ha vinto la sua partita più bella.