Federica Pellegrini: dal bikini agli occhiali

10:17 - Sexy e intrigante in costume da bagno pizzoso pronta per entrare in vasca o ancora più audace e attraente appena uscita dall'acqua con un bikini prezioso e mozzafiato. Ecco Federica Pellegrini in una doppia versione: desnuda e ammaliante oppure vestita e occhialuta. La nuotatrice fidanzata di Filippo Magnini è un camaleonte e giocando con il look riesce a regalare diversi... punti di vista.

Gioca all'autoscatto sul suo profilo social e mostra immagini ora più sensuali, ora più casual. Una questione di stile. Quando si spoglia e sfoggia il suo fisico mozzafiato stretto nei costumini esce il suo lato più affascinante, ma sa trasformarsi in una semplice ragazzina acqua e sapone con gli occhiali e un paio di jeans, come mostrano le immagini “familiari” con mamma e fratello.