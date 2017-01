Federica Nargi, strip al centro commerciale

10:14 - Strip tease in camerino per la ex velina Federica Nargi. Chiamata all'inaugurazione di un nuovo negozio in un centro commerciale milanese, la fidanzata di Alessandro Matri conquista tutti i flash in poche mosse. Le basta sollevare le braccia per togliersi il maglione e restare in tshirt che i fotografi si scatenano. Pantaloni attillatissimi e tacchi vertiginosi per la bella Fede.

Dopo l'esperienza a teatro, la Nargi corre da una boutique all'altra per eventi, inaugurazioni e serate mondane. Con lei non c'è il fidanzato-calciatore impegnato sul campo, ma come lei ha svelato al Corriere dello Sport “Il segreto della nostra storia? Tanta fiducia reciproca e tanto rispetto visto che con il lavoro che facciamo stiamo poco tempo insieme”.



Nonostante gli impegni professionali li portino a stare spesso lontani e spesso fuori casa, Federica confida di non amare la vita mondana: “Siamo pantofolai. Ci concediamo qualche volta un cinema ma poco altro. Durante l'anno Alessandro non esce mai. Al massimo sono io che esco con le mie amiche”.