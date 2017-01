Federica Nargi e Alessandro Matri, che coppia di cuori!

10:11 - E' davvero una coppia di cuori quella formata da Alessandro Matri e Federica Nargi. Sempre inseparabili e in odor di nozze (stanno mettendo su casa insieme a Milano), il calciatore e l'ex velina ormai attrice di teatro, amano la beneficenza. I due sono stati avvistati da Cruciani, in occasione del lancio della Stella di Natale in macramè e fili di lurex per sostenere le Case Ail. Belli e buoni.

L'associazione Italiana contro le leucemie, attraverso le case alloggio, svolge infatti un ruolo fondamentale, poiché accoglie gratuitamente i pazienti di tutte le età e i loro cari costretti a spostarsi dai luoghi di residenza per le cure. Al cocktail per la presentazione dell'inziativa nella boutique milanese di Cruciani erano presenti molte celebrities: oltre a Matri e Nargi, anche Antonio e Federica Nocerino, Ariadna Romero e Francesca Fioretti, Max Brigante e il modello Berthil Espegren.