Fanny Neguesha, shopping in centro a Milano

12:23 - Jeans attillati, tacchi vertiginosi e un sorriso ammaliante Fanny Neguesha fa shopping per le vie di Milano in compagnia di un'amica. Bellissima nella sua semplicità, la modella belga sa come accaparrarsi i flash dei fotografi. Mai una smorfia o un gesto di stizza: il suo lato più sexy lo lascia ai social. Su Instagram, infatti, Fanny non si risparmia e tra pose sensuali e labbra imbronciate seduce tutti.

Nessuna traccia di SuperMario ma, probabilmente, è ad allenarsi in vista della partita Italia-Germania che si disputerà stasera a San Siro. Tra loro tutto sembra andare a gonfie vele anche se, dopo la tirata d'orecchie del coach Prandelli, Balotelli non delizia più i suoi followers con cinguettii sulla sua vita privata. Lei, zitta zitta, si tiene stretta il suo campione sicura delle sue armi di seduzioni. Anche se a fare shopping si porta l'amica la sera ha occhi solo per il suo lui.