Fanny Neguesha, per le sue curve Balo...

11:00 - Per una donna come lei, tutta curve prosperose, fronte e retro, e irresistibile sex appeal, Mario Balotelli è disposto a tutto. Ed è facile capire perché. Ecco Fanny Neguesha immortalata con un look total black passeggiare per Milano. Seno quasi esplosivo, che fa capolino dalla maglia aderente e lato B scolpito inguainato nei leggings.

Fanny, altera e bellissima cammina con un'amica, poi viene "disturbata" dal twerkatore Stefano Corti delle Iene, ma non si scompone e continua la sua passeggiata nel centro di Milano. Una Venere nera dalla indiscutibile bellezza, per la quale pare che l'indisciplinato SuperMario abbia davvero deciso di mettere a posto la testa. In tutti i sensi, anche se per ora ha solo promesso di farlo. Via la cresta, innanzitutto, poi, di comune accordo con la fidanzata, via anche la splendida villa di Limido Comasco (dove attualmente vive) e trasferimento a Milano. E non è tutto. Balo per la sua Fanny sacrificherebbe anche un'altra "passione" della sua vita spericolata, la sua Ferrari Italia, compagna fedelissima delle sue tante "bravate" da enfent terrible. Promesse, per il momento solo promesse, ma Fanny val bene qualche rinuncia!