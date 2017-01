Fanny Neguesha, pantera supersexy per Balo

10:00 - Sensuale come poche, ammiccante e maliziosa, Fanny Neguesha ricompare su Instagram più bella che mai. Colpiscono gli occhi azzurri, merito delle lenti a contatto colorate e, inutile dirlo, viene da pensare a quelle indossate da Mario Balotelli, appena qualche settimana fa. Tra i due è tornata la passione, come ha confermato Sportmediaset dopo i cinguettii di lunedì mattina del calciatore.

Le ultime notizie li davano per separati. Lui, in silenzio stampa su Twitter, aveva affidato le sue confessioni ad una lettera aperta a "Verissimo". Lei, per tutta risposta, aveva chiuso il suo profilo Instagram. Ma Mario Balotelli e Fanny Neguesha non sanno rimanere lontani a lungo, ed ecco che è proprio il calciatore a scrivere che i due, in realtà, stanno di nuovo insieme. "...Sapete bene chi è la mia donna...", commenta il giocatore del Milan e la modella, per tutta risposta, posta scatti da pantera sexy che sembrano fatti apposta per lui.



Sempre in viaggio, divisa tra Milano e il Belgio, Fanny si ricorda dei suoi fan che, spesso, trascura decidendo di oscurare il suo profilo social. Le rotture, soprattutto quando riguardano SuperMario, le vive da sola, salvo poi ritornare, più sensuale che mai, a postare scatti da sotto le lenzuola. Décolleté in bella vista, forme da urlo e labbra carnose, la Neguesha sa come prendere gli uomini per la gola... Balotelli incluso!