Fabio Volo, prima uscita con Sebastian

09:33 - Prima passeggiata sotto il tiepido sole di dicembre per Fabio Volo e il piccolo Sebastian. A spingere il passeggino la compagna, Johanna Hauksdottir, maestra di Pilates islandese che, tra un esercizio e l'altro, ha conquistato il cuore dell'eterno single. E non solo! Oltre ad averlo convinto sulle gioie della monogamia gli ha anche dato il regalo più bello: lo scorso 25 novembre, infatti, l'ha fatto diventare papà.

L'annuncio è stato dato su Twitter, le sue emozioni si sono subito trasformate in parole per l'ultimo successo nella vita di Fabio Volo. Da Iena a scrittore, da presentatore a conduttore di un programma radiofonico di successo, l'ex panettiere di Brescia di strada ne ha fatta. E non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il suo ultimo libro ha già venduto trentamila copie e nonostante le critiche, lui continua a dimostrare di aver trovato la formula giusta per conquistare il pubblico.



Di Johanna si sa poco, tra i due è sicuramente lei quella riservata. Occhiali da sole, capelli raccolti e un morbido cappotto a scaldarla, la compagna di Volo non sembra volergli rubare la scena. Lui però, si dimostra dolce e premuroso, le cammina al fianco, porta le borse della spesa e sfoggia uno dei suoi sorrisi migliori. Non c'è che dire, dalle foto scattate da "Diva e Donna", quello che si vede e il ritratto di una vera famiglia felice.