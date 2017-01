Eros Ramazzotti canta, Marica Pellegrinelli balla in tour

10:34 - Pancia piattissima in primo piano e movimenti sensuali e sinuosi. Marica Pellegrinelli si scatena nel backstage del concerto di Eros Ramazzotti in Australia. Short in jeans e canottierina rosa per la compagna del cantante che lo ha seguito durante il tour, appena concluso, in Australia. E così mentre lui cantava sul palco, lei ballava dietro le quinte. Obiettivo puntato sul ventre per mettere a tacere le voci su una presunta gravidanza?

Già perché secondo indiscrezioni la coppia starebbe pensando al secondo figlio, ma dai diretti interessati nessuna conferma o smentita. Però il video postato su Instagram mostra perfettamente una pancia piattissima. Chissà... Intanto Marica balla e si diverte lasciandosi andare alla musica con le note di Eros.