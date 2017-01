Emma Marrone, che silhouette da applauso

11:18 - "Ho perso 3 grammi... Ho lo spazio necessario per un piatto di tagliatelle !! Buona giornata". Emma Marrone risponde per le rime a chi l'ha "accusata" di essersi arrotondata un po'. In brassiere rosa contenitivo del suo prosperoso seno, pantaloni della tuta e un tatuaggio floreale, la bella cantante posta un autoscatto allo specchio dal bagno di casa (sanitari in vista) in cui mostra una linea quasi perfetta.

Non che le critiche sulla sua silhouette le abbiano fatto cambiare idea sui piaceri della vita! Tutt'altro. Pochi giorni prima infatti Emma aveva condiviso due dei suoi irrinunciabili "peccati di gola" su Instagram, la Nutella e le tagliatelle della mamma.



Due i video esplicativi postati sul suo profilo. "Io e il mio amico sovrappeso", scrive sotto alle immagini in cui la si vede intenta a spalmare un pezzo di pane con nutella e noccioline. "Amo la vita reale... Il sapore delle cose vere", invece il commento che accompagna un video in cui la famiglia è impegnata a stendere la pasta per le tagliatelle.



La bionda cantante si sarà pure messa a dieta, anche se poi non ce n'era proprio tanto bisogno, ma non sembra intenzionata a rinunciare a piccole digressioni sul tema culinario...

Se sul fronte amoroso non arrivano più grandi soddisfazioni e di Marco Bocci non c'è più nemmeno l'ombra, a Emma resta pur sempre la golosa consolazione del cibo.