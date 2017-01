Emma Marrone a letto con... l'amica!

09:58 - Sotto il piumone, a coccolare la cantante non c'è Marco Bocci ma l'amica di sempre: Emma Marrone si consola così, prima di iniziare il tour che la vedrà impegnata in giro per l'Italia. Tanto allenamento e qualche dolce concessione, come dimostra il barattolo di cioccolata postato su Instagram. Piccoli indizi che alimentano le voci che danno la cantante in crisi con l'attore umbro: le amiche, si sa, si vedono nel momento del bisogno.

In effetti di Marco Bocci non c'è traccia: impegnatissimo sul set sembra non trovare mai il tempo per la sua dolce metà. La cantante però, almeno pubblicamente, non si dispera, impegnatissima com'è per la promozione del nuovo disco. E una volta a casa? Niente paura, le compari della salentina sanno come farle dimenticare il mal d'amore. Sempre insieme, lettone compreso, tra allenamenti e gite fuori porta, Emma "dimentica tutto".