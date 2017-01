Emanule Filiberto sbanda per la sexy Karine

15:43 - Aria di crisi tra Emanuele Filiberto di Savoia e la moglie Clotilde Courau. Il settimanale "Gente" ha infatti pizzicato il principe con un'amica segreta a Parigi. E ha documentato i loro incontri clandestini, in un lussuoso appartamento sulle rive della Senna. Lei è l'affascinante Karine Le Marchand, una conduttrice tv molto famosa in Francia, ex moglie del calciatore Lilian Thurman. Pare che il rampollo di casa Savoia abbia preso una bella sbandata.

Galeotta è stata la trasmissione televisiva "Un air de star", dove i due si sono conosciuti e dove Emanuele Filiberto ha regalato una splendida performance nei panni di Dalida. Da allora pare che i due si frequentino assiduamente, sempre di nascosto, in un nido d'amore nel centro di Parigi. Arrivano sempre separati, cercando di mimetizzarsi con occhialoni da sole lei, e casco lui. Varcano lo stesso cancello, ma mai insieme, e dopo qualche ora escono dalla stessa porta, con qualche manciata di minuti l'uno dall'altra. Incalzato dal settimanale il principe non si scompone e cerca di smorzare i gossip: "E' una amica, la stimo professionalmente e umanamente, tutto qui". Sarà davvero così?