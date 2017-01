Elisabetta Gregoraci: una buonanotte da urlo

10:59 - Elisabetta Gregoraci è super attiva su Instagram. Non solo posta foto che raccontano la sua vita quotidiana ma risponde anche ai mille commenti dei fan che le chiedono le cose più disparate. Per ringraziarli del loro affetto regala loro foto della buonanotte decisamente piccanti. Décolleté strizzato, pizzo in bella vista e sguardo da gatta: c'è da scommetterci che saranno decisamente sogni belli quelli dei suoi followers.

Non si risparmia Miss Briatore: moglie, mamma e conduttrice, riesce a conciliare tutto in quella che sembra una vita perfetta. Scatti amorevoli con il piccolo Nathan, abbracci con il marito Flavio e scene di vita domestica che sembrano quasi irreali.

Bella e brava? Questo è sicuramente quello che traspare dai suoi social, aggiornati in tempo reale. Per fortuna non si dimentica di essere anche una donna sensuale... E i fan ringraziano.