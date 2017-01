Elisabetta Gregoraci, scollatura mozzafiato

10:56 - Elisabetta Gregoraci usa Instagram come un vero e proprio diario. Pubblica tutto, parla con i suoi followers e racconta le sue giornate. Tra uno scatto con Nathan Falco e uno con il marito Flavio, Elisabetta però delizia i suoi fan pubblicando anche scatti decisamente provocanti. Avvolta in un abito color crema dalla scollatura generosa la Gregoraci offre un panoramica approfondita delle sue forme mentre sorride compiaciuta.

Sarà anche una donna di casa ma Elisabetta non ha certo perso il suo fascino. Stuzzica, provoca e, anche se sembra non metterci alcuna malizia, gioca a fare la gatta con foto di vecchi shooting o semplicemente con scatti dal backstage. Ammalia con lo sguardo, provoca con il look e posa come una diva mentre i fan la riempiono di complimenti.