Elisabetta Gregoraci, nude look che... inganna

12:11 - Nude look per Elisabetta Gregoraci, che in uno Scatto casalingo su Instagram trae in inganno (volontariamente?) i suoi fans con una posa a gambe incrociate e un look apparentemente ardito. La bella showgirl sembra infatti seminuda, con slip a vista... in realtà ha indosso un paio di leggings color carne di pelle, aderenti al punto da non essere quasi notati...

La bella signora Briatore sembra in una fase molto narcisistica della sua vita e sul social sforna quotidianamente nuovi scatti che la ritraggono in scene... posate di vita quotidiana. Nella lussuosa casa di Montecarlo ecco allora Eli con un miniabitino viola e sullo sfondo le tende bianche del soggiorno, poi rieccola in una bianca cucina immacolata con tanto di grembiulino in vita e ancora sul divano e su un tappeto in total black, seduta su sedie animalier mentre beve il caffè. Miss Gregoraci ha scoperto Instagram e ne fa uso smodato. Per il piacere dei suoi tanti ammiratori.