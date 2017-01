Elisabetta Gregoraci, look total... nude

10:55 - "Statuaria", scrive qualcuno, "Perfetta" aggiungono altri. I fans di Elisabetta Gregoraci hanno gli ormoni scatenati e sul social non risparmiano lodi e ovazioni per le curve hot della bella showgirl. Inguainata in una tutina color rosa carne aderentissima alla pelle Eli non ha nulla da nascondere. Le sue forme scultoree sono a vista, come fosse nuda, e tutti apprezzano.

Da quando ha un profilo social la signora Briatore è diventata una vera e propria fanatica dell'autoscatto. E allora eccola in tutte le pose e con tutti i look possibili. A gambe nude, in minigonna e in shorts, in versione femme fatale con scollatura mozzafiato o con gli stivali alti fino a sopra il ginocchio, pronta per uscire a cena con il suo grande amore, Nathan Falco. Bella, elegantemente sensuale e irresistibilmente sexy.