Elisabetta Gregoraci in bikini a Marrakech

10:43 - Passeggiata nel deserto, cena al ristorante marocchino, giro per negozi tipici locali, fotografia con il nonnino marocchino, e naturalmente relax in piscina con Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci è in vacanza con Flavio Briatore e amici a Marrakech e posta le cartoline del suo viaggio sul suo profilo Instagram. E tra una minigonna inguinale e una tunica, spunta pure un bikini tonico da dieci e lode.

Lady Briatore se la sta spassando con amici e famiglia e, come sempre, tiene aggiornati i suoi followers sulle sue giornate. Qualche giorno prima era stata a New York e quando non è in giro per il mondo, la bella Eli cinguetta da casa mostrando autoscatti sexy davanti allo specchio.