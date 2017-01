Elisabetta Gregoraci, diva in accappatoio

11:02 - Avvolta in una nuvola bianca di spugna, con tanto di iniziali ricamate, Elisabetta Gregoraci posa come una diva anni '50. Un po' Liz Taylor un po' bambina, la signora Briatore gioca ad un "vedo non vedo" molto tattico. Aperto quanto basta per far immaginare, ma non intravedere, le forme dei seni, gambe accavallate e trucco perfetto, Eli sa bene come stuzzicare i suoi followers.

Tra uno scatto innocente e l'altro, dove si mostra nelle vesti di mamma amorevole del piccolo Nathan Falco, la Gregoraci riscopre le sue armi di seduzioni senza mai scadere nel cliché. La moglie di Flavio Briatore sarà anche giovane ma sa bene come giocare le sue carte...