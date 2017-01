Elisabetta Gregoraci, costume sgambato e Masai

10:16 - In posa con il suo guerriero Masai, come lo definisce su Instagram, Elisabetta Gregoraci, in costume sgambatissimo, sorride felice dal Kenya. La splendida moglie di Flavio Briatore è in Africa con tutta la famiglia per trascorrere al caldo il Natale.

Con lei anche la sorella Marzia e il nipotino con il quale zia Elisabetta sembra in particolare sintonia. Non sarà tempo per la bella showgirl di dare un fratellino o una sorellina a Nathan Falco? La possibilità non è troppo lontana. Poche settimane fa la Gregoraci avrebbe confessato di essere pronta per un secondo bebè e di volersi presto mettere al lavoro con Flavio. Magari proprio in Africa.



A Malindi intanto, oltre che con il progetto di un altro figlio, i Briatore sono impegnatissimi con la costruzione di altro resort super lussuoso sul mare, una scuola, un negozio e in un futuro non troppo lontano il Kenya potrebbe addirittura trasformarsi in una dimora fissa.



Davvero un gran bel momento per Elisabetta Gregoraci, sempre bellissima e sexy, che al caldo africano si gode i suoi successi, televisivi e familiari e mette in cantiere tante novità per il futuro.