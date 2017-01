Elisabetta Gregoraci, coniglietta sexy in body

11:29 - Stivali alti fino al ginocchio, body supersexy scollato e sgambato, orecchie da coniglietta in testa. Elisabetta Gregoraci posa in versione sexy e seminuda e la sua foto sembra uscita da un giornale patinato ad alto tasso erotico. Poche ore prima cinguettava di essere stata messa ko dall'influenza e mostrava il suo faccino triste e malaticcio. Eppure con questa foto hot mette ko anche i suoi followers incantati da tanta bellezza.

Non c'è che dire la Gregoraci sa sempre stupire e catturare il suo pubblico passando dagli scatti più bollenti in biancheria succinta e spacchi vertiginosi alle immagini casalinghe in cui posa da tenera mamma con il piccolo Nathan Falco. L'ultimo post in versione coniglietta, dietro le quinte della trasmissione che conduce, la vedono intrigante e seducente.