Elisabetta Gregoraci: "A Natale sarò in Kenya"

10:10 - “Trascorrerò le vacanze di Natale in Kenya con la mia famiglia per rilassarmi”. Elisabetta Gregoraci a Tgcom24 annuncia la sua partenza - settimana prossima - in vista delle festività, a caccia di riposo e tranquillità dopo settimane frenetiche divisa tra lavoro, famiglia, viaggi. “I regali? Ammetto ho già cominciato a farli”, svela Elisabetta. Intanto mostra uno stacco di coscia da capogiro su Instagram.

Impegnatissima in tv e negli shooting, la Gregoraci non abbandona mai i followers regalando scatti intriganti e sexy dei suoi look. E non perde di vista nemmeno le sue origini. Qualche giorno fa, madrina d'eccezione per la presentazione del nuovo libro di Andrea Guccione, presidente dell'associazione Assud, Consuma Meridionale, ha detto: “Sono orgogliosa di essere una donna meridionale” . Con grinta la Gregoraci ha denunciato le criticità che affliggono il Mezzogiorno e ha ringraziato gli imprenditori che continuano a credere e a investire nel Sud.