Elisabetta e Flavio, bagno d'amore

08:48 - Un abbraccio in ammollo nelle acque limpide del Kenya: ecco l'ennesima istantanea dell'amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. In vacanza in Malindi, ormai seconda casa della Briatore's family, i due fanno i piccioncini nonostante stiano insieme da quasi sette anni. Innamorati, accoccolati e teneri, quello che balza agli occhi, però, è il fisico statuario della bella Eli.

Un corpo che la Gregoraci non smette certo di mettere in mostra. Sulle caldi spiagge kenyote, infatti, Miss Briatore si diletta in scatti decisamente mozzafiato. Copricostume retato sui toni del blu, inginocchiata sul bagnasciuga, Elisabetta sorride con la sua coroncina in testa, realizzata dagli artigiani del luogo e venduta nel suo nuovo negozio. Lei, che non rinuncia alla vita mondana nemmeno in Kenya, scatta per i suoi followers di Instagram una foto che la ritrae con un abito da sera che ricorda l'estate.



La showgirl, però, non è a Malindi solo per godersi le vacanze natalizie: tra la costruzione di una scuola, l'avvio di una sua attività commerciale e le varie attività di beneficenza, la conduttrice non passa certo tutto il tempo in panciolle. Ma uno strappo alla regola si concede a tutti, ed ecco allora che Eli si prende una pausa relax con annessa coccola al suo maritino. E Flavio, conscio del tesoro che ha per le mani, non la lascia di certo scappare...