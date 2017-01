Elisabetta Canalis, "The bitch is sleeping" e il seno... rischia di sgusciare via

12:39 - La mascherina sugli occhi e le braccia incrociate dietro alla nuca. Elisabetta Canalis riposa e dalla canotta scollatissima il rigoglioso seno quasi sguscia via. "The bitch is sleeping", recita ironicamente la scritta sulla mascherina, e allo stesso modo cinguetta l'ex velina, che in questi giorni è a Milano per uno shooting....

Sexy sicuramente lo è, "bitch" (str...a) si autodefinisce nel post che riprende la scritta sulla mascherina da notte. Ovviamente ironica e, magari, con un pizzico di orgoglio nell'affermare il carattere forte.



Il décolleté della bella showgirl sarda è apparso particolarmente prosperoso ultimamente, anche in altri recenti scatti, in versione Wonder Woman durante la festa di Halloween o qualche sera fa, in uno scatto rubato in un locale, mollemente sdraiata sulle ginocchia di un amico e della collega Belen.



Per la bella ex fidanzata di George Clooney non si è parlato di ritocchini, quindi se le curve di Eli sembrano perfette così come sono, è grazie anche e soprattutto ai suoi assidui allenamenti sportivi E se il seno non è mai stato il suo lato forte, in versione "bitch" addormentata, mentre sembra voglia sgusciare via, merita sicuramente molti complimenti.