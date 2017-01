Elisabetta Canalis sposa semi nuda

19:16 - Sinuosa, sexy, provocante e tremendamente nuda. Elisabetta Canalis sfila per "Alessandro Couture" indossando un abito da sposa effetto nude look con pizzi e trasparenze da capogiro. Lei sorride e ammicca, i flash inquadrano il décolleté e il fondoschiena al vento, elegante e perfetto. Da poco ha ammesso di essere innamorata e fidanzata ufficialmente con Brian Perri. Che siano le prove delle sue nozze? A Tgcom24 la showgirl ha raccontato che...

Sulla passerella di Teramo Elisabetta è apparsa radiosa, testimonial del marchio dello stilista Alessandro Angelozzi. Abito nuziale e seduzione sono sembrati andare a braccetto per la showgirl che settimana prossima inizierà l'avventura di conduttrice di "Zelig"



Elisabetta, ti abbiamo visto splendida in abito da sposa supersexy... Come ti immagini il tuo abito da sposa?

Ancora non ne ho idea... per scaramanzia non ci penso mai!



Se pensi alle tue nozze... Le vorresti semplici e con parenti e amici stretti oppure sfarzose e mondane alla Belen?

Come per l'abito non ci ho mai fatto troppi pensieri. Sicuramente il matrimonio è la festa dell'amore, quindi una festa, ma lo deciderò insieme alla persona con cui, eventualmente, mi sposerò.



Si avvicina il Natale. Come, dove e con chi trascorrerai le feste?

Tornerò in Sardegna e lo festeggerò insieme ai miei genitori e i miei parenti, come da tradizione.



Il regalo che vorresti trovare sotto l'albero?

Vivo molto lontana da casa, potendo chiedere vorrei che la mia famiglia venisse più spesso a trovarmi, vorrei vederli più spesso.