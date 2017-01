Elisabetta Canalis, sexy babysitter in bikini

09:39 - Prove di mamma super sexy per la bella Elisabetta Canalis. L'ex velina si dedica al bimbo di un'amica e "gioca" a fare la babysitter... in bikini. "Babysitting", cinguetta postando uno scatto in cui sfoggia le sue curve mozzafiato in un due pezzi a fascia e slip stringatissimo: "Giuro che ci sono 30 gradi". L'estate di Eli non finisce mai. E mentre in Europa l'inverno è alle porte per la showgirl sarda è sempre vacanza... al caldo.

Da quando vive a Los Angeles l'ex velina se la passa davvero bene, qualche lavoretto ogni tanto, periodici rientri in patria e un'intensa vita mondana. A mancarle forse sono gli affetti, quelli veri ed intensi. A partire da un compagno. Con Maccio Capatonda, a patto che sia mai cominciata una storia, l'incantesimo si è rotto dopo poco e adesso Eli è di nuovo single. Se gli uomini sono una vera delusione allora Eli si dedica ai bambini e fa prove di maternità con il piccolo di un'amica. In una assolata e calda giornata d'autunno californiano la showgirl gioca e tiene in braccio il bebè da perfetta mammina. Una babysitter che tutti i papà desidererebbero per i propri figli!