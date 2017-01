Elisabetta Canalis, piede in bocca all'amica

11:53 - “Summit mattutino” cinguetta Elisabetta Canalis dal letto della sua casa di Los Angeles. Con lei c'è l'amica Susie e Pietrino e la ex velina si diverte a fare autoscatti in pose improbabili. Come quella in cui infila le dita del piede nella bocca dell'amica. Unghie dipinte e foto allucinante per la Canalis che si rifà mostrando anche il suo viso negli scatti successivi.

Elisabetta nelle ultime settimane è scatenata via social e non solo. Per le feste di Halloween aveva prima indossato un abito da Wonder Woamn sexy e provocatrice, poi scelto una maschera ancora più hot presentandosi a un party in slip e reggiseno.