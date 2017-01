Elisabetta Canalis, lato B scultoreo mentre lava una padella

11:07 - "Qualcuno ha bisogno di una ragazza alla pari? Anyone needs a new cleaning lady?" cinguetta Elisabetta Canalis su Instagram strizzando l'occhiolino all'obiettivo, mentre lava una padella in cucina in mutande, da uomo e t-shirt. Irresistibilmente sexy con quel lato B scultoreo chi non vorrebbe una donna delle pulizie così per la casa?

L'immaginazione dei più maliziosi galoppa... i boxer che ha indosso la bella ex velina sono visibilmente da uomo, e l'uomo in questione potrebbe essere il suo attuale boyfriend tale Brian Perri, chirurgo ortopedico, bello e prstante, che qualche giorno fa Miss Canalis baciava appassionatamente su Instagram.



Eli potrebbe averli indossati non trovando i suoi, dopo aver trascorso una notte di passione a casa di lui. Che ne sia innamorata lo dimostra anche uno scatto precedente in cui la bella sarda si crogiola al sole del primo mattino appoggiata ad un balcone a New York, dove lui vive. Alla foto Eli ha fatto dei ritocchi a mano con un pennarello, gabbiani stilizzati in nero sull'Hudson e tre cuoricini rossi che sembrano uscirle dalla testa come in un fumetto...