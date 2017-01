Elisabetta Canalis ironizza: "Pronta per Halloween solo struccandomi!"

09:50 - Abituati a vederla sempre perfetta tra i backstage di campagne di lingerie e gli autoscatti dalla sua LA, questa nuova versione nature di Elisabetta Canalis sconvolge un po'. Non perché la showgirl non dimostri un discreto sex appeal anche mentre si strucca, anzi. Eppure qualcosa suggerisce che la versione erotica fosse sicuramente quella più gradita dai fan. Sarà l'amore a rendere la Canalis così restia a mostrare il suo lato hot?

Della sua storia con il comico Maccio Capatonda lei non parla. Qualche paparazzata conferma, qualcuna smentisce mentre lei continua a fare la sua vita nella soleggiata Calfornia. Intervistata da Channel 4 per la sua partecipazione come madrina all'evento dell'associazione no profit Points of Light, Eli si presenta agli studios con una faccia... irriconoscibile, salvo poi ricomparire in video dopo un accurato trucco e parrucco.



La showgirl ironizza e mentre si strucca, con tutto il rimmel sbavato sul contorno occhi, cinguetta:"Pronta per Halloween". Che sia tutta una tecnica per dimostrare che oltre al suo corpo c'è molto altro? Sarà... ma gli scatti sexy della Canalis rimangono le sue perfomance migliori...