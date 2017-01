Elisabetta Canalis è una sexy Wonder Woman

12:26 - Per Halloween tutto è concesso. Anche sfilare in versione sexy Wonder Woman per le vie di Los Angeles. E così ecco una sorprendente Elisabetta Canalis sfoggiare un gonnellino blu con le stelline che copre appena le parti intime e un corpetto rosso che mette in risalto il seno. Per un party a Hollywood la ex velina sfodera tutta la sua seduzione e al suo fianco esibisce un tipo dal petto nudo e dall'aria da duro. Chi sarà il suo accompagnatore?